NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Salesforce mit Blick auf ein berichtetes Interesse des Softwarekonzerns am Branchenkollegen Informatica mit einem Kursziel von 420 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Bereits im April 2024 habe es ähnliche Berichte gegeben, erinnerte Rishi Jaluria in einer Einschätzung bereits vom vergangenen Freitag. Die damaligen Bedenken der Anleger könnten auch diesmal zum Tragen kommen. Der Experte rechnet mit einer negativen Marktreaktion bei Salesforce auf eine solche Transaktion./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2025 / 16:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2025 / 16:40 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.