Sanofi Aktie
|73,81EUR
|0,08EUR
|0,11%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi vor den am 30. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analyst Richard Vosser verglich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen mit den just veröffentlichten Konsensschätzungen von Vara. Beim Ergebnis je Aktie (Business EPS) liege er über der durchschnittlichen Analystenprognose, schrieb der Experte./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 10:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 10:57 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
85,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
73,64 €
|
Abst. Kursziel*:
15,43%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
73,81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,16%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
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|01.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
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|14:45
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|73,47
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