Sanofi Aktie
|85,70EUR
|1,55EUR
|1,84%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sanofi anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 78 auf 88 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Dank der überdurchschnittlich starken Entwicklung des Medikamentes gegen Asthma und Neurodermitis Dupixent habe der Pharmakonzern deutlich positiv überrascht, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Kernaussage der Franzosen laute, dass die operative Preisverbesserung bei Dupixent von Dauer und im Jahr 2027 eine weitere Steigerung der Produktivität im Bereich der Vertriebs- und Verwaltungskosten möglich sei./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
88,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
86,00 €
|
Abst. Kursziel*:
2,33%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
85,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,68%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|11:52
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:52
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|11:52
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|85,70
|1,84%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:23
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|13:23
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|13:22
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|13:22
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|13:22
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13:22
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:10
|pbb Buy
|Warburg Research
|13:08
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|13:07
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:06
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|12:36
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|12:26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12:10
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|11:59
|LANXESS Kaufen
|DZ BANK
|11:52
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:52
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|11:27
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:25
|GEA Buy
|UBS AG
|11:24
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:23
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:22
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|11:16
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:15
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|11:12
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|11:10
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|11:09
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|10:55
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:53
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:52
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
|SCHOTT Pharma Neutral
|UBS AG
|10:48
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:31
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|10:24
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:05
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:13
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|08:13
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08:12
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|08:08
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)