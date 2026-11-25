Sanofi Aktie
|98,34EUR
|4,79EUR
|5,12%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sanofi von 90 auf 120 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. "Länger, besser, schneller, günstiger", so betitelte James Gordon am Mittwoch seine Kaufempfehlung für die Franzosen, die nur teilweise mit den Impulsen aus der Übernahme von Insmed zu tun hat. Er ist nämlich zudem optimistischer geworden für die Umsatzentwicklung des Blockbuster-Antikörpers Dupixent - und auch die Zeit nach dessen Patentauslauf. Die Aussichten rechtfertigten "ganz easy" ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,5, das er nun für sein Kursziel ansetzt. Bisher lag es in seinem Modell bei 9./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 03:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
120,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
97,97 €
|
Abst. Kursziel*:
22,49%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
98,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,03%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
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|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Sanofi auf 'Outperform' und Ziel auf 105 Euro (dpa-AFX)
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|MÄRKTE EUROPA/Börsen kommen nach Huang-Rally etwas zurück - Sanofi sehr fest (Dow Jones)
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24.11.26
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sanofi von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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24.11.26
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19.11.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 100 Euro (dpa-AFX)
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19.11.26
|AKTIEN IM FOKUS: Insmed springen hoch - Kreise: Sanofi prüft Übernahme (dpa-AFX)
Analysen zu Sanofi S.A.
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|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
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|Jefferies & Company Inc.
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|Sanofi Outperform
|RBC Capital Markets
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|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:16
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|12:20
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|11:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:27
|Sanofi Outperform
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|24.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:16
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|12:20
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|11:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:27
|Sanofi Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|24.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|98,26
|5,03%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:16
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|12:52
|Eni Buy
|UBS AG
|12:23
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|12:16
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:15
|BP Buy
|UBS AG
|12:13
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:12
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:00
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:38
|easyJet Neutral
|UBS AG
|11:37
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:36
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|ams-OSRAM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:18
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:58
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:57
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|10:38
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:31
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|AB InBev Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|AUMOVIO Neutral
|JP Morgan Chase & Co.