Sanofi Aktie
|97,69EUR
|-1,11EUR
|-1,12%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Outperform" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Entgegen der Skepsis von Investoren habe die neue Chefin Belén Garijo beim französischen Pharmakonzern bereits einiges deutlich zum Guten gewendet, schrieb Justin Smith in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hinzu komme, dass die Aktie hinsichtlich des mittelfristigen Umsatzwachstums unter den Großen der Branche die am zweitniedrigsten bewertete sei./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 18:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
98,40 €
|
Abst. Kursziel*:
11,79%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
97,69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,60%
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
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|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Sanofi auf 'Outperform' und Ziel auf 105 Euro (dpa-AFX)
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|MÄRKTE EUROPA/Börsen kommen nach Huang-Rally etwas zurück - Sanofi sehr fest (Dow Jones)
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|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sanofi von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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24.11.26
|Sanofi strikes $41bn deal as patent cliff looms (Financial Times)
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19.11.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 100 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Sanofi S.A.
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|Bernstein Research
|12:13
|Sanofi Halten
|DZ BANK
|25.11.26
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:30
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|12:13
|Sanofi Halten
|DZ BANK
|25.11.26
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:30
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Sanofi Outperform
|RBC Capital Markets
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|12:13
|Sanofi Halten
|DZ BANK
|24.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|97,69
|-1,12%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:28
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19:02
|AB InBev Buy
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|17:30
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|16:36
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:35
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:35
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:15
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:55
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:54
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:38
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12:13
|Sanofi Halten
|DZ BANK
|11:53
|KSB Buy
|MPCM
|11:47
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:47
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|Richemont Buy
|UBS AG
|11:42
|AIXTRON Buy
|MPCM
|11:28
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:18
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:15
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:14
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:14
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|11:13
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:13
|Hermès Sell
|UBS AG
|11:00
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10:57
|PUMA Neutral
|UBS AG
|10:43
|adidas Sell
|UBS AG
|10:36
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:29
|Prosus Buy
|UBS AG
|10:16
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:55
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|09:44
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:44
|FUCHS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:20
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|09:12
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research