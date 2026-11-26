Sanofi Aktie
|98,91EUR
|0,11EUR
|0,11%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für die zuletzt im Zuge der Insmed-Übernahme gut gelaufenen Aktien von Sanofi von 93 auf 102 Euro angehoben. Analyst Elmar Kraus sieht in den Papieren der Franzosen nun zunächst aber kaum noch Potenzial und stufte sie daher am Donnerstag von "Kaufen" auf "Halten" ab. "Der externe Part der avisierten Pipeline-Stärkung dürfte ? durch die Vereinbarung mit Regeneron und die Akquisition von Insmed ? nun weitgehend abgeschlossen sein", erklärte Kraus. Von der Investorenveranstaltung am 9. Dezember erwartet er diesbezüglich noch Details, aber keine größeren Kursimpulse./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 11:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 11:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Halten
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
99,72 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
98,92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Elmar Kraus
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
25.11.26
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Sanofi auf 'Outperform' und Ziel auf 105 Euro (dpa-AFX)
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24.11.26
|Aktien von Sanofi und Insmed im Plus: Französischer Pharmariese plant Milliarden-Übernahme (dpa-AFX)
|
24.11.26
|ROUNDUP: Sanofi will US-Pharmahersteller Insmed für 41 Milliarden Dollar kaufen (dpa-AFX)
|
24.11.26
|WDH: Sanofi will US-Pharmahersteller Insmed für 41 Milliarden Dollar kaufen (dpa-AFX)
|
24.11.26
|MÄRKTE EUROPA/Börsen kommen nach Huang-Rally etwas zurück - Sanofi sehr fest (Dow Jones)
|
24.11.26
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sanofi von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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24.11.26
|Sanofi strikes $41bn deal as patent cliff looms (Financial Times)
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19.11.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 100 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Sanofi S.A.
|12:13
|Sanofi Halten
|DZ BANK
|25.11.26
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Sanofi Outperform
|RBC Capital Markets
|12:13
|Sanofi Halten
|DZ BANK
|25.11.26
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Sanofi Outperform
|RBC Capital Markets
|25.11.26
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Sanofi Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|12:13
|Sanofi Halten
|DZ BANK
|24.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|99,00
|0,20%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:55
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:54
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:38
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12:13
|Sanofi Halten
|DZ BANK
|11:53
|KSB Buy
|MPCM
|11:47
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:47
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|Richemont Buy
|UBS AG
|11:42
|AIXTRON Buy
|MPCM
|11:28
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:18
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:15
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:14
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:14
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|11:13
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:13
|Hermès Sell
|UBS AG
|11:00
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10:57
|PUMA Neutral
|UBS AG
|10:43
|adidas Sell
|UBS AG
|10:36
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:29
|Prosus Buy
|UBS AG
|10:16
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:55
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|09:44
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:44
|FUCHS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:20
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|09:12
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|07:52
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07:31
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Jungheinrich Equal Weight
|Barclays Capital
|07:30
|KION GROUP Equal Weight
|Barclays Capital
|07:12
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|07:07
|Bayer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)