Sanofi Aktie
|96,42EUR
|-1,19EUR
|-1,22%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sanofi von 95 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Anschluss an seine ersten, noch oberflächlichen Einschätzungen zur angekündigten Übernahme von Insmed im Wert von 41 Milliarden US-Dollar ? der größten des Unternehmens seit Jahrzehnten ? habe er die strategischen und finanziellen Auswirkungen der Transaktion nun genauer bewertet, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Freitag vorliegenden Analyse. Er sieht den Deal weiterhin optimistisch und hob seine mittel- bis langfristigen Prognosen an./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
115,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
97,00 €
|
Abst. Kursziel*:
18,56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
96,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,27%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
25.11.26
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Sanofi auf 'Outperform' und Ziel auf 105 Euro (dpa-AFX)
|
24.11.26
|Aktien von Sanofi und Insmed im Plus: Französischer Pharmariese plant Milliarden-Übernahme (dpa-AFX)
|
24.11.26
|ROUNDUP: Sanofi will US-Pharmahersteller Insmed für 41 Milliarden Dollar kaufen (dpa-AFX)
|
24.11.26
|WDH: Sanofi will US-Pharmahersteller Insmed für 41 Milliarden Dollar kaufen (dpa-AFX)
|
24.11.26
|MÄRKTE EUROPA/Börsen kommen nach Huang-Rally etwas zurück - Sanofi sehr fest (Dow Jones)
|
24.11.26
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sanofi von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.11.26
|Sanofi strikes $41bn deal as patent cliff looms (Financial Times)
|
19.11.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 100 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Sanofi S.A.
|08:34
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|26.11.26
|Sanofi Halten
|DZ BANK
|25.11.26
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|26.11.26
|Sanofi Halten
|DZ BANK
|25.11.26
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|26.11.26
|Sanofi Halten
|DZ BANK
|24.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|96,66
|-0,97%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:11
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|09:58
|BMW Halten
|DZ BANK
|09:32
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|SAP Neutral
|UBS AG
|09:00
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|08:53
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08:05
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|Fresenius Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:48
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:31
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Zurich Insurance Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|SMA Solar Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:36
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|adidas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|26.11.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|26.11.26
|Sanofi Halten
|DZ BANK
|26.11.26
|KSB Buy
|MPCM
|26.11.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.