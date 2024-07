NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat SAP nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List der US-Bank. Der Auftragsbestand des Softwareherstellers zeige ein robustes Wachstum, und das operative Ergebnis (Ebit) sowie der Barmittelzufluss lägen über den Konsensschätzungen, schrieb Analyst Toby Ogg in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Zudem sei der Umsatzanstieg erstmals seit 2019 wieder prozentual zweistellig ausgefallen. Ogg attestierte den Walldorfern insgesamt ordentliche Zahlen in einem Umfeld, das zunehmend unter Druck stehe./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2024 / 00:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2024 / 00:22 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.