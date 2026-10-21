Schneider Electric Aktie

245,25EUR -0,05EUR -0,02%
Schneider Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

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21.10.2026 09:02:29

Schneider Electric Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 350 auf 340 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe Verständnis für die anfängliche Skepsis gegenüber der Übernahme von PTC und erkenne an, dass der Technologiekonzern den Einsatz erhöht habe, indem er erhebliches Kapital in eine Softwarestrategie investiere, deren Rentabilität sich erst noch bewähren müsse, schrieb Alasdair Leslie in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Das Kerngeschäft Energiemanagement bleibe indes intakt, und seine erste Analyse der strategischen Logik sowie des Synergiepotenzials lasse ihn zunehmend positiver auf die Transaktion blicken. Das gesenkte Kursziel begründete Leslie mit Umsetzungsrisiken./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 05:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 05:39 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
245,65 € 		Abst. Kursziel*:
38,41%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
245,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38,63%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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09:02 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
20.10.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Schneider Electric Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.10.26 Schneider Electric Overweight Barclays Capital
19.10.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

Schneider Electric S.A. 245,45 0,06% Schneider Electric S.A.

Aktuelle Aktienanalysen

09:02 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
09:01 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:10 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
07:08 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:07 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:43 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:42 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
06:39 adidas Outperform RBC Capital Markets
06:32 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Michelin Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
20.10.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
20.10.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
20.10.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Santander Buy UBS AG
20.10.26 National Grid Sell UBS AG
20.10.26 NORMA Group Kaufen DZ BANK
20.10.26 Novartis Neutral UBS AG
20.10.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
20.10.26 Santander Overweight Barclays Capital
20.10.26 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.10.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
20.10.26 BBVA Equal Weight Barclays Capital
20.10.26 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
20.10.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Vodafone Group Underweight Barclays Capital
20.10.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 PNE Buy Warburg Research
20.10.26 Wacker Neuson Buy Warburg Research
20.10.26 Dürr Buy Warburg Research
20.10.26 Apple Neutral UBS AG
20.10.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Befesa Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
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