Schneider Electric Aktie
|245,25EUR
|-0,05EUR
|-0,02%
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
Schneider Electric Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 350 auf 340 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe Verständnis für die anfängliche Skepsis gegenüber der Übernahme von PTC und erkenne an, dass der Technologiekonzern den Einsatz erhöht habe, indem er erhebliches Kapital in eine Softwarestrategie investiere, deren Rentabilität sich erst noch bewähren müsse, schrieb Alasdair Leslie in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Das Kerngeschäft Energiemanagement bleibe indes intakt, und seine erste Analyse der strategischen Logik sowie des Synergiepotenzials lasse ihn zunehmend positiver auf die Transaktion blicken. Das gesenkte Kursziel begründete Leslie mit Umsetzungsrisiken./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 05:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 05:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
340,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
245,65 €
|
Abst. Kursziel*:
38,41%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
245,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,63%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|09:02
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.10.26
|Schneider Electric Overweight
|Barclays Capital
|19.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.10.26
|Schneider Electric Overweight
|Barclays Capital
|19.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.10.26
|Schneider Electric Overweight
|Barclays Capital
|19.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric S.A.
|245,45
|0,06%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:02
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|09:01
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:10
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|06:32
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.10.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|20.10.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|PNE Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.