NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Shell nach Zahlen von 2800 auf 3100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria attestierte dem Ölkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein "beruhigend langweiliges Quartal" mit nur begrenzten Glanzpunkten. Er glaubt, dass die Senkung der Investitionsziele bei gleichzeitig betonter Kapitaldisziplin von Anlegern begrüßt wird. Das Management stärke seine Glaubwürdigkeit./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2023 / 13:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2023 / 13:57 / EDT



