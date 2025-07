ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Rio Tinto auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4500 Pence belassen. Die Produktionszahlen des Bergbaukonzerns für das vergangene Quartal wertete Myles Allsop in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung als ermutigend. Sie seien eine solide Basis für die vom neuen Unternehmenschef erwarteten Verbesserungen./rob/gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2025 / 17:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.