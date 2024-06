ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Industriekonzern dürfte alles in allem solide abgeschnitten haben, schrieb Analyst Andre Kukhnin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der vorsichtigen Aussagen des Managements zum Abbau von Lagerbeständen in China sowie der jüngsten Gewinnwarnungen im Automobilsektor und in der Industrie allgemein sei die Stabilisierung der Markterwartungen für die Sparte Digital Industries der erste Schritt ist, um das Vertrauen der Anleger wiederherzustellen. Das Geschäft rund um Gebäudetechnik könnte sogar den Markt positiv überraschen./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2024 / 17:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2024 / 17:03 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.