NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy anlässlich des zurückgezogenen Ergebnisziels für das Geschäftsjahr 2022/23 auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Gewinnwarnung signalisiere eine weiter verschlechterte Lage im Windgeschäft des Energietechnikkonzerns, die sich bereits im vierten Quartal abgezeichnet habe, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Dies bedeute eine erhebliche Delle in einer ansonsten attraktiven strukturellen Wachstumsstory./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2023 / 16:51 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2023 / 16:51 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.