Siemens Aktie
|270,50EUR
|-3,05EUR
|-1,11%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 277 auf 300 Euro angehoben. Der Technologiekonzern gehe mit einer starken Position und einer verbesserten Prognosetransparenz hinsichtlich des Auftragsbestands in das neue Geschäftsjahr, nachdem in dem gerade beendeten ein hoher Auftragseingang verzeichnet worsen sei, schrieb Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Dies dürfte sich in einer Hebelwirkung beim Wachstum und bei den Betriebskosten niederschlagen. Allerdings sollten diese positiven Aspekte bereits größtenteils in den Markterwartungen berücksichtigt sein./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Hold
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
300,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
270,65 €
|
Abst. Kursziel*:
10,84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
270,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,91%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens AG
|
17:58
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
|
17:58
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
17:58
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17:58
|Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
15:58
|Verluste in Europa: STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verliert nachmittags (finanzen.at)
|
15:58
|Verluste in Frankfurt: DAX legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15:58
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 verliert (finanzen.at)
Analysen zu Siemens AG
|18:33
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:20
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|01.10.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|18:33
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:20
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|01.10.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12:20
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|18:33
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|269,35
|-1,54%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:50
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:28
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:33
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:52
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:23
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:05
|Novartis Neutral
|UBS AG
|14:52
|Merck Neutral
|UBS AG
|14:50
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:49
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:46
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|13:44
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|13:44
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|13:43
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|13:39
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|13:38
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:38
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|13:29
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|13:28
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|13:27
|Roche Buy
|UBS AG
|13:26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|13:19
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13:11
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:10
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|13:09
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|13:05
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:04
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|13:04
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|13:02
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:53
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:50
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|12:50
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:49
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|12:49
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|12:40
|Airbus Buy
|UBS AG
|12:39
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:36
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:34
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|12:33
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:32
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:32
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|12:30
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|12:29
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:27
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|12:22
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:20
|Siemens Outperform
|Bernstein Research