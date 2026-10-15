Siemens Aktie

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WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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15.10.2026 18:33:26

Siemens Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 277 auf 300 Euro angehoben. Der Technologiekonzern gehe mit einer starken Position und einer verbesserten Prognosetransparenz hinsichtlich des Auftragsbestands in das neue Geschäftsjahr, nachdem in dem gerade beendeten ein hoher Auftragseingang verzeichnet worsen sei, schrieb Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Dies dürfte sich in einer Hebelwirkung beim Wachstum und bei den Betriebskosten niederschlagen. Allerdings sollten diese positiven Aspekte bereits größtenteils in den Markterwartungen berücksichtigt sein./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Hold
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
270,65 € 		Abst. Kursziel*:
10,84%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
270,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,91%
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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