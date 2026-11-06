Siemens Aktie
|263,85EUR
|-5,80EUR
|-2,15%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Hold" belassen. Die jüngsten Geschäftszahlen der Konkurrenz für das Automatisierungsgeschäft hätten teils durchwachsene Signale geliefert, schrieb Gael de-Bray in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Der Auftragstrend von Siemens in der Elektrifizierung sei derweil weiter stark./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Hold
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
270,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
265,45 €
|
Abst. Kursziel*:
1,71%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
263,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,33%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens AG
|
12:27
|Börse Europa: STOXX 50 mittags mit Abgaben (finanzen.at)
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09:28
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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05.11.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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05.11.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 mit Kursplus (finanzen.at)
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05.11.26
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05.11.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 steigt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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05.11.26
|Siemens Healthineers will in Diagnostik-Sparte 400 Mio Euro sparen (Dow Jones)
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05.11.26
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|Deutsche Bank AG
|15.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|12:58
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|15.10.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|12:58
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|264,10
|-2,06%
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|14:24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|14:23
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:25
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|13:12
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:05
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|12:58
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:55
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|12:39
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:39
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|12:38
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|12:28
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|BP Buy
|UBS AG
|12:07
|Eni Buy
|UBS AG
|12:07
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:58
|Engie Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|11:55
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|11:40
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:38
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:37
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:22
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:18
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG