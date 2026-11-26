HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Das Schlussquartal des Geschäftsjahres 2025/26 sei zuletzt besser als erwartet ausgefallen, schrieb Richard Dawson am Mittwochabend. Insbesondere der Auftragseingang im Mobilitätsbereich und ein weiteres prozentual dreistelliges Wachstum im Rechenzentrengeschäft hätten positiv überrascht. Dazu kämen die angehobenen mittelfristigen Wachstumsziele./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 21:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.