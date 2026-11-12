Siemens Aktie
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WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Hold" belassen. Im vierten Geschäftsquartal habe der Dax-Konzern die Erwartungen mit seiner Auftragsentwicklung deutlich übertroffen, schrieb Lucas Ferhani am Donnerstag. Die Zielsetzungen für das neue Geschäftsjahr lägen mehr oder weniger im erwarteten Rahmen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Hold
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
300,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
287,05 €
|
Abst. Kursziel*:
4,51%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
281,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,46%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens AG
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