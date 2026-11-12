Siemens Aktie

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WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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12.11.2026 09:43:12

Siemens Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Hold" belassen. Im vierten Geschäftsquartal habe der Dax-Konzern die Erwartungen mit seiner Auftragsentwicklung deutlich übertroffen, schrieb Lucas Ferhani am Donnerstag. Die Zielsetzungen für das neue Geschäftsjahr lägen mehr oder weniger im erwarteten Rahmen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Hold
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
287,05 € 		Abst. Kursziel*:
4,51%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
281,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,46%
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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