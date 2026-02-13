Siemens Aktie

248,80EUR -12,80EUR -4,89%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

13.02.2026 09:24:18

Siemens Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 195 auf 225 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Technologiekonzern sei stark ins Geschäftsjahr gestartet, doch sei das in den Aktienkurs schon eingepreist, schrieb Vlad Sergievskii am Freitag./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:56 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Underweight
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
250,25 € 		Abst. Kursziel*:
-10,09%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
248,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,57%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens AG

