Siemens Aktie
|248,80EUR
|-12,80EUR
|-4,89%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
13.02.2026 09:24:48
Siemens Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 195 auf 225 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Technologiekonzern sei stark ins Geschäftsjahr gestartet, doch sei das in den Aktienkurs schon eingepreist, schrieb Vlad Sergievskii am Freitag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Underweight
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
225,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
250,25 €
|
Abst. Kursziel*:
-10,09%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
248,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,57%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
12.02.26