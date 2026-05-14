LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 220 auf 230 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Vlad Sergievskii lobte nach dem Quartalsbericht der Münchner das solide Geschäft in den Bereichen Digital Industries (DI) wie auch Smart Infrastructure (SI). In den Aktien sei dies allerdings vollständig eingepreist, schrieb er am Mittwochabend/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 18:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 18:08 / GMT



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