Siemens Aktie
|258,70EUR
|-13,10EUR
|-4,82%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 220 auf 230 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Vlad Sergievskii lobte nach dem Quartalsbericht der Münchner das solide Geschäft in den Bereichen Digital Industries (DI) wie auch Smart Infrastructure (SI). In den Aktien sei dies allerdings vollständig eingepreist, schrieb er am Mittwochabend/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 18:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 18:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Underweight
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
230,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
273,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-15,75%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
258,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,09%
|
Analyst Name::
Vlad Sergievskii
|
KGV*:
-
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