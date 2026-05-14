Siemens Aktie

258,70EUR -13,10EUR -4,82%
Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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14.05.2026 08:30:34

Siemens Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 220 auf 230 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Vlad Sergievskii lobte nach dem Quartalsbericht der Münchner das solide Geschäft in den Bereichen Digital Industries (DI) wie auch Smart Infrastructure (SI). In den Aktien sei dies allerdings vollständig eingepreist, schrieb er am Mittwochabend/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 18:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 18:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Underweight
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
273,00 € 		Abst. Kursziel*:
-15,75%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
258,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,09%
Analyst Name::
Vlad Sergievskii 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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