Siemens Aktie

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WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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07.07.2026 13:51:15

Siemens Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 230 auf 235 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Markt für Rechenzentren werde erst 2028 seinen Höhepunkt erreichen, schrieb George Featherstone am Montag. 2026 und 2027 sei für die Elektrifizierungsgrößen zunächst noch starkes Wachstum zu erzielen. Die besten Chancen räumt er Schneider Electric und den neu empfohlenen Legrand ein./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Underweight
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
235,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
273,40 € 		Abst. Kursziel*:
-14,05%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
272,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13,86%
Analyst Name::
George Featherstone 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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