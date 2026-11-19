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WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Outperform" belassen. Im Geschäftsjahr 2027 böten sich mehrere Chancen für Aufwärtskorrekturen, schrieb Alasdair Leslie am Mittwoch. Er hob hervor, dass das Thema Industrial KI Bedeutung gewinnt für das Segment Digital Industries (DI). Damit gemeint sind KI-Lösungen für den Einsatz in Produktion, Fertigung, Logistik von Unternehmen. Die derzeitigen Ziele für das Geschäftsjahr hält er für zunehmend sattelfest./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 21:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 05:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
330,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
265,65 €
|
Abst. Kursziel*:
24,22%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
268,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,81%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
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