Siemens Aktie
|261,30EUR
|5,10EUR
|1,99%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Vor dem Hintergrund der angezogenen Kurse im ersten Quartal betonte Timothy Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie, es gebe nur begrenzte Hinweise darauf, dass westliche Unternehmen im ersten Quartal Marktanteile im chinesischen Automatisierungsmarkt hinzugewonnen hätten. Inländische Anbieter jedoch machten weiter Boden gut./tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 11:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Underweight
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
230,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
262,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-12,35%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
261,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,98%
|
Analyst Name::
Timothy Lee
|
KGV*:
-
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