FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SMA Solar nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Er sei von der soliden Leistung des Segments Large Scale & Project überrascht gewesen, schrieb Analyst Mengxian Sun in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies werfe die Frage auf, warum die Aktie so stark gefallen ist, obwohl die meisten negativen Nachrichten mit der Gewinnwarnung im Juni bereits eingepreist waren. Dafür dürfte die gesunkenen Netto-Finanzmittel der der Grund sein./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2024 / 08:10 / CET



