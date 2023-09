NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Die vermutlich in dieser Woche anstehenden Auslieferungszahlen des E-Autobauers sollten etwas besser ausfallen, als er zunächst gedacht habe, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit voraussichtlich 462 000 ausgelieferten Wagen im vergangenen Quartal dürfte Tesla trotz Produktionsunterbrechungen nur leicht unter dem Vorjahr liegen. Dies deute auf eine anhaltend steigende Nachfrage hin, wenngleich das Wachstum zuletzt wohl nicht mehr den Durchschnitt der vergangenen zwölf Monate erreicht habe./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2023 / 14:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2023 / / EDT



