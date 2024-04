NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS von 29 auf 28 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nachdem die Schweizer Finanzministerin Presseberichte über einen milliardenschweren zusätzlichen Kapitalbedarf der Großbank bestätigt habe, erschienen die Sorgen am Markt berechtigt, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mehr Klarheit zu diesem Thema könnte daher den Überhang für die Aktie beseitigen und den Fokus wieder auf den langfristig attraktiven Anlagehintergrund lenken./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2024 / 17:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2024 / 00:45 / EDT





