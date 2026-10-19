Unilever Aktie
|58,22EUR
|-0,45EUR
|-0,77%
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
Unilever Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5800 Pence belassen. Der chinesische Online-Markt für Kosmetikprodukte habe im September weiter geschwächelt, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dabei habe sich der Bruttowarenwert der von ihm gecoverten Unternehmen mit minus 13,3 Prozent etwas besser gehalten als der Gesamtmarkt. Insgesamt falle der Monat September mit Blick aufs Gesamtjahr in diesem Marktsegment nur wenig ins Gewicht./mis/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 11:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 11:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Outperform
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
58,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
58,37 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
48,96 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Unilever PLC
|58,22
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