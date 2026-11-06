Unilever Aktie
|58,71EUR
|-1,25EUR
|-2,08%
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
Unilever Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Unilever nach einer Investorenveranstaltung von 5150 auf 5300 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei dem Event wurde der tiefgreifende Wandel, den der Konsumgüterkonzern durchlaufen habe, hervorgehoben, schrieb Tom Sykes in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Wichtiger sei jedoch, dass vielfältige Wachstumshebel für die Zukunft präsentiert worden seien./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Hold
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
53,00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
48,85 £
|
Abst. Kursziel*:
8,48%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
48,60 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,05%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
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|04.11.26
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|UBS AG
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|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|28.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
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|11:10
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|Unilever PLC
|58,71
|-2,08%
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|14:23
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:25
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|13:12
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:05
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|12:58
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:55
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|12:39
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:39
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|12:38
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|12:28
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
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|11:38
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|UBS AG
|11:37
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
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