Unilever Aktie
|57,88EUR
|-1,32EUR
|-2,23%
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
Unilever Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Unilever auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Vor seinem Kapitalmarkttag in New York habe der Konsumgüterkonzern einen moderaten Beteiligungsabbau von Trian bekannt gegeben, die mittelfristigen Ziele bestätigt und eine weitere Veränderung der Organisationsstruktur vorgestellt, schrieb David Hayes in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 13:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 13:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Underperform
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
40,00 £
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
58,14 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
48,57 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever PLC
|
18:03
|Unilever to cut €1bn in costs after food spin-off (Financial Times)
|
12:26
|STOXX 50-Handel aktuell: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
09:28
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Dienstagshandels zurück (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in London: FTSE 100 zum Start schwächer (finanzen.at)
|
30.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
30.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
29.10.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.10.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Unilever PLC
|20:41
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18:33
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|20:41
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18:33
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|20:41
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|28.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|12.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18:33
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Unilever PLC
|58,06
|-1,93%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:41
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18:56
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18:33
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18:32
|Evonik Halten
|DZ BANK
|17:39
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:38
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:34
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17:34
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15:47
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|15:16
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|15:02
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|14:39
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:32
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:23
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:09
|Eni Buy
|UBS AG
|14:09
|BP Buy
|UBS AG
|14:07
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|14:07
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|14:04
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|14:04
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:02
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|13:38
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:36
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:30
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|13:12
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:07
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:05
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|13:04
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:57
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:45
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|12:41
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:30
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG