Unilever Aktie
|60,48EUR
|1,25EUR
|2,11%
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
Unilever Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Unilever von 5700 auf 6300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US?Bank. Nach der bislang guten Geschäfts- und Kursentwicklung 2026 seien die Aussichten der europäischen Konsumgüterkonzerne für das kommende Jahr durchwachsen, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Das größte Gewinnrisiko sei die höhere Kosteninflation. Die besten Chancen hätten Unternehmen, die Wachstum zu einem vernünftigen Preis böten. Positiv sieht sie die Bereiche Lebensmittel (mit Ausnahme der Schokoladenhersteller), Tabak und Zutaten sowie das Körperpflegesegment. Vorsichtig ist Pannuti bei den Softdrinkherstellern und wird zurückhaltender bei den Brauereien. Die Chancen für den Bereich Spirituosen betrachtet die Expertin uneinheitlich. Als Top-Werte für 2027 nannte sie Unilever, British American Tobacco, Nestle, Puig, Kerry, Danone, Carlsberg und Reckitt./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Overweight
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
63,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
60,64 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
50,57 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
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23.11.26
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23.11.26
|LSE-Handel: FTSE 100 am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
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23.11.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
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23.11.26
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|Bernstein Research
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|Unilever Outperform
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|12:02
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:38
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|11.11.26
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12:02
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:38
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|04.11.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|03.11.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|28.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel
|Unilever PLC
|60,37
|1,92%
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|Eni Buy
|UBS AG
|12:23
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|12:16
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:15
|BP Buy
|UBS AG
|12:13
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:12
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:00
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:38
|easyJet Neutral
|UBS AG
|11:37
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:36
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|ams-OSRAM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:18
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:58
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:57
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|10:38
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:31
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|AB InBev Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
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|08:00
|Beiersdorf Neutral
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|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Ferrari Overweight
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|AUMOVIO Neutral
|JP Morgan Chase & Co.