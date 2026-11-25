Unilever Aktie
|60,52EUR
|1,29EUR
|2,18%
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
Unilever Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5800 Pence belassen. Callum Elliott befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit dem vor allem auf Social Media gehypten PDRN. Dabei handelt es sich um Fragmente aus Lachs-DNA, die in der ästhetischen Medizin und vor allem in südkoreanischen Hautpflege-Produkten eingesetzt werden. Die Hautpflegekonzerne hätten auf den PDRN-Trend bemerkenswert schnell reagiert, schrieb der Experte. L?Oréal scheine dabei besonders gut aufgestellt zu sein. Unilever punkte bei der Skalierbarkeit mit Blick auf die alltägliche Körperpflege. Beiersdorf hingegen verfolge einen anderen Innovationsansatz und bevorzuge eigene Moleküle, deren Rechte es selbst besitze./edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 01:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 01:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Outperform
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
58,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
60,42 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
50,50 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever PLC
|
12:26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
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10:03
|FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unilever von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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09:28
|Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
24.11.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
23.11.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
23.11.26
|LSE-Handel: FTSE 100 am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
23.11.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
23.11.26
|STOXX 50 aktuell: So performt der STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
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|Unilever Sell
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|Bernstein Research
|06.11.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
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|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|11.11.26
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|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|10:38
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|04.11.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|03.11.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|28.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Unilever PLC
|60,54
|2,21%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:38
|easyJet Neutral
|UBS AG
|11:37
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:36
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|ams-OSRAM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:18
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:58
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:57
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|10:38
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:31
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|AB InBev Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|AUMOVIO Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Sanofi Outperform
|RBC Capital Markets
|07:25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:24
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:20
|Schaeffler Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|Stabilus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:52
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:51
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:47
|Renault Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets