Unilever Aktie

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WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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28.10.2026 12:05:08

Unilever Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Unilever von 4600 auf 4800 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst James Edwardes Jones äußerte sich am Mittwochmorgen überrascht über die negative Kursreaktion auf aus seiner Sicht solide Quartalszahlen. Er vermutet den Grund in Bedenken hinsichtlich der Entwicklung des US-Geschäfts. Er hatte das zuletzt starke Wachstum aber ohnehin nur für ein Strohfeuer gehalten. Dem stehe aber der Trend in den Schwellenländern positiv gegenüber./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:24 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:24 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever PLC Sector Perform
Unternehmen:
Unilever PLC 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
48,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
47,35 £ 		Abst. Kursziel*:
1,36%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
47,81 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
0,41%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Unilever PLC 56,40 -3,13% Unilever PLC

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12:03 Santander Buy UBS AG
12:03 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
12:02 Deutsche Bank Hold Jefferies & Company Inc.
11:32 Saint-Gobain Sector Perform RBC Capital Markets
11:28 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
11:19 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:18 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
11:08 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:07 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:03 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
11:03 Beiersdorf Neutral UBS AG
11:01 CA Immobilien accumulate Erste Group Bank
11:00 Santander Hold Jefferies & Company Inc.
10:59 Danone Outperform Bernstein Research
10:59 Roche Buy Deutsche Bank AG
10:58 Danone Buy UBS AG
10:53 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
10:50 Deutsche Bank Buy UBS AG
10:49 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
10:37 Unilever Outperform Bernstein Research
10:37 BASF Outperform Bernstein Research
10:36 Delivery Hero Neutral UBS AG
10:36 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:35 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
10:33 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
10:33 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
10:32 DWS Group Buy UBS AG
10:29 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
10:28 Beiersdorf Sell Deutsche Bank AG
10:26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
10:20 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
10:19 Merck Hold Deutsche Bank AG
10:16 Novartis Hold Deutsche Bank AG
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09:56 QIAGEN Equal Weight Barclays Capital
09:55 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
09:48 TRATON Market-Perform Bernstein Research
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09:44 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
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