VINCI Aktie
|106,00EUR
|-1,05EUR
|-0,98%
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
VINCI Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen. Analyst Graham Hunt verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf erneut gesunkene Verkehrszahlen des Autobahnen- und Flughafenbetreibers an Flughäfen im September. Er geht alles in allem davon aus, dass die Reisetrends in der zweiten Jahreshälfte aufgrund höherer Treibstoffpreise verhalten bleiben dürften. Zudem sei kurzfristig mit Volatilität zu rechnen, bedingt durch politische Unsicherheiten im Zuge des Haushaltsaufstellungsprozesses in Frankreich für 2027./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 12:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 12:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Buy
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
139,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
105,45 €
|
Abst. Kursziel*:
31,82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
106,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,13%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu VINCI
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Aktien in diesem Artikel
|VINCI
|106,00
|-0,98%
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Bernstein Research
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|Hermès Outperform
|Bernstein Research
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|Beiersdorf Outperform
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|19.10.26
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|PORR buy
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|19.10.26
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|Deutsche Bank AG
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|19.10.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
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|Deutsche Bank AG
|19.10.26
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|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|19.10.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.10.26
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|19.10.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
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|19.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.10.26
|Siemens Energy Overweight
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|19.10.26
|Bilfinger Buy
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|Stellantis Neutral
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