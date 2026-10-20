VINCI Aktie

106,00EUR -1,05EUR -0,98%
VINCI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

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19.10.2026 19:31:50

VINCI Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen. Analyst Graham Hunt verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf erneut gesunkene Verkehrszahlen des Autobahnen- und Flughafenbetreibers an Flughäfen im September. Er geht alles in allem davon aus, dass die Reisetrends in der zweiten Jahreshälfte aufgrund höherer Treibstoffpreise verhalten bleiben dürften. Zudem sei kurzfristig mit Volatilität zu rechnen, bedingt durch politische Unsicherheiten im Zuge des Haushaltsaufstellungsprozesses in Frankreich für 2027./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 12:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 12:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
139,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
105,45 € 		Abst. Kursziel*:
31,82%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
106,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,13%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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19.10.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.09.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

VINCI 106,00 -0,98% VINCI

Aktuelle Aktienanalysen

19.10.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
19.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
19.10.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.10.26 Coca-Cola Buy UBS AG
19.10.26 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
19.10.26 McDonald's Buy UBS AG
19.10.26 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
19.10.26 DHL Group Kaufen DZ BANK
19.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
19.10.26 Unilever Outperform Bernstein Research
19.10.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
19.10.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
19.10.26 Hermès Outperform Bernstein Research
19.10.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
19.10.26 CA Immobilien Hold Deutsche Bank AG
19.10.26 Erste Group Bank buy Deutsche Bank AG
19.10.26 Schneider Electric Overweight Barclays Capital
19.10.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
19.10.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
19.10.26 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
19.10.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
19.10.26 PORR buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.10.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
19.10.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
19.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
19.10.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
19.10.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform Bernstein Research
19.10.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
19.10.26 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
19.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
19.10.26 McDonald's Buy UBS AG
19.10.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
19.10.26 KRONES Market-Perform Bernstein Research
19.10.26 Lufthansa Buy UBS AG
19.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
19.10.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
19.10.26 Boeing Outperform Bernstein Research
19.10.26 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.10.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.10.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research
19.10.26 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.10.26 Bilfinger Buy UBS AG
19.10.26 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.10.26 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.10.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.10.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.10.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
19.10.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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