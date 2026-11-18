VINCI Aktie
|113,50EUR
|-0,05EUR
|-0,04%
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
VINCI Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrsdaten für den Monat Oktober mit einem Kursziel von 139 Euro auf "Buy" belassen. Der Verkehr auf den Flughäfen von Vinci sei im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Prozent gesunken, schrieb Graham Hunt am Dienstagabend. Geopolitische Spannungen und höhere Kerosinpreise hätten die Flughäfen in Japan, Mexiko und Frankreich belastet. Der Straßenverkehr sei im Vergleich zum Vorjahr um 6,1 Prozent zurückgegangen. Grund seien etwa die hohen Treibstoffpreise gewesen und ein Arbeitstag weniger für den Fernverkehr./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 12:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 12:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Buy
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
139,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
112,85 €
|
Abst. Kursziel*:
23,17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
113,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,47%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu VINCI
Analysen zu VINCI
|09:39
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|27.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|09:39
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|27.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|VINCI
|113,15
|-0,35%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:48
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|09:39
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:28
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|09:27
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|09:15
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|08:42
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:34
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|08:19
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|08:17
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:05
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:37
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|Barclays Capital
|07:34
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|07:20
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:08
|Siltronic Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:06
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|06:32
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|06:31
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:31
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital