VINCI Aktie
|108,35EUR
|1,30EUR
|1,21%
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
06.10.2026 07:00:51
VINCI Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci auf "Neutral" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Der Infrastrukturkonzern dürfte am 22. Oktober ein Umsatzwachstum von 2,5 Prozent für das dritte Quartal berichten, doch der Fokus liege auf den Steuern, schrieb Elodie Rall in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 18:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Neutral
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
142,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
106,45 €
|
Abst. Kursziel*:
33,40%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
108,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,06%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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Aktien in diesem Artikel
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