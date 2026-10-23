VINCI Aktie
|107,25EUR
|0,35EUR
|0,33%
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
22.10.2026 20:48:01
VINCI Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci auf "Neutral" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Der Umsatz im dritten Quartal habe ihre Erwartungen übertroffen, schrieb Elodie Rall am Donnerstag nach dem Bericht des Infrastrukturkonzerns. Die Prognose habe Vinci bestätigt, unter der Annahme konstanter Steuersätze./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Neutral
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
142,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
108,45 €
|
Abst. Kursziel*:
30,94%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
107,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,40%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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Aktien in diesem Artikel
|VINCI
|107,25
|0,33%
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