VINCI Aktie
|106,60EUR
|-0,65EUR
|-0,61%
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
VINCI Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen. Der Umsatz des Bau- und Infrastrukturkonzerns habe die Konsensschätzung um 2 Prozent übertroffen, schrieb Graham Hunt in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Insgesamt sei es ein unspektakuläres Quartal gewesen./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:54 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:54 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Buy
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
139,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
105,45 €
|
Abst. Kursziel*:
31,82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
106,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,39%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
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|VINCI
|106,75
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