NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die B-Aktie von Volvo vor einem Gespräch mit dem Branchenexperten Bill Wade auf "Buy" mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen belassen. Wichtige Themen, die er mit dem Gründer des Unternehmens Fleetpride besprechen werde, seien etwa der Frachtzyklus, der Ersatzteilmarkt für Nutzfahrzeuge und regulatorische Änderungen, schrieb Analyst Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2025 / 09:50 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2025 / 09:50 / ET





