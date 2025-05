NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach dem Kapitalmarkttag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die vom Baustoffkonzern vorgestellten Ziele böten eine überzeugende langfristige Gelegenheit, schrieb Elodie Rall am Mittwoch nach der Veranstaltung. Die schwächere Kursentwicklung am Investorentag dürften ihrer Meinung nach auf Gewinnmitnahmen nach sehr starkem Verlauf in diesem Jahr zurückgehen./rob/ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2025 / 14:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2025 / 14:10 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.