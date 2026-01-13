Volvo Car AB Registered b Aktie

2,97EUR -0,08EUR -2,47%
Volvo Car AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40AE9 / ISIN: SE0021628898

13.01.2026 11:15:47

Volvo Car AB Registered B Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo Cars auf "Sell" mit einem Kursziel von 19 schwedischen Kronen belassen. Die harte Realität werde die Anleger dieses Jahr wohl früh treffen, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Autobranchenstudie. Die Ausblicke der Unternehmen könnten insgesamt enttäuschen und die Markterwartungen für 2026 daher sinken. Vor allem das China-Geschäft dürfte auf den Erwartungen für die deutschen Autobauer lasten, Reifenhersteller dürften ein eher schwieriges erstes Halbjahr haben und bei den Zulieferern fehle voraussichtlich Luft nach oben für die Gewinnmargen./mis/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo Car AB Registered Shs -B- Sell
Unternehmen:
Volvo Car AB Registered Shs -B- 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
19,00 SEK
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
32,62 SEK 		Abst. Kursziel*:
-41,75%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
32,62 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-41,75%
Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:15 Volvo Car AB Registered b Sell UBS AG
23.10.25 Volvo Car AB Registered b Hold Jefferies & Company Inc.
