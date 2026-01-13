Volvo Car AB Registered b Aktie
|2,97EUR
|-0,08EUR
|-2,47%
WKN DE: A40AE9 / ISIN: SE0021628898
Volvo Car AB Registered B Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo Cars auf "Sell" mit einem Kursziel von 19 schwedischen Kronen belassen. Die harte Realität werde die Anleger dieses Jahr wohl früh treffen, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Autobranchenstudie. Die Ausblicke der Unternehmen könnten insgesamt enttäuschen und die Markterwartungen für 2026 daher sinken. Vor allem das China-Geschäft dürfte auf den Erwartungen für die deutschen Autobauer lasten, Reifenhersteller dürften ein eher schwieriges erstes Halbjahr haben und bei den Zulieferern fehle voraussichtlich Luft nach oben für die Gewinnmargen./mis/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo Car AB Registered Shs -B- Sell
|
Unternehmen:
Volvo Car AB Registered Shs -B-
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
19,00 SEK
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
32,62 SEK
|
Abst. Kursziel*:
-41,75%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
32,62 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-41,75%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volvo Car AB Registered Shs -B-
|
22.10.25
|Ausblick: Volvo Car Registered B legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Volvo Car Registered B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.07.25
|Ausblick: Volvo Car Registered B präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Volvo Car AB Registered Shs -B-
|11:15
|Volvo Car AB Registered b Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:15
|Volvo Car AB Registered b Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:15
|Volvo Car AB Registered b Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Volvo Car AB Registered Shs -B-
|2,97
|-2,37%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:10
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|11:57
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|11:56
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|11:35
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|11:26
|Symrise Buy
|UBS AG
|11:24
|ING Group Buy
|UBS AG
|11:23
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|11:17
|Continental Buy
|UBS AG
|11:17
|Michelin Neutral
|UBS AG
|11:16
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|11:16
|Porsche vz. Neutral
|UBS AG
|11:16
|Stellantis Buy
|UBS AG
|11:15
|Volvo Car AB Registered b Sell
|UBS AG
|11:15
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:15
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|11:14
|Valeo Neutral
|UBS AG
|11:02
|BMW Neutral
|UBS AG
|10:56
|Renault Sell
|UBS AG
|10:48
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|09:46
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|09:45
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|09:45
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|09:44
|T-Mobile US Overweight
|Barclays Capital
|09:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|09:23
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|09:22
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:12
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:58
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|08:55
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|08:55
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|08:54
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|08:53
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|08:51
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|08:50
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:48
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|08:48
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:48
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:47
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.