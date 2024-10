ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Walmart von 81 auf 92 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Drittanbieter-Marktplatz von Walmart habe an Größe gewonnen und dürfte zum Motor für alle alternativen Geschäfte des Einzelhändlers werden, schrieb Analyst Michael Lasser in einer am Freitag vorliegenden Studie, die der Auftakt für eine "Deep Dive"-Serie zu diesem Thema ist./ck/he



