FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zurich nach Quartalszahlen von 415 auf 425 Franken angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der schweizerische Versicherer habe insgesamt ein außerordentlich gutes Quartalsergebnis berichtet, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Beachtlich seien vor allem die Resultate in der Lebensversicherung, aber das Retail-Geschäft habe enttäuscht. Trotz der Erhöhung des fairen Werts bestätigte Wenzel seine Verkaufsempfehlung angesichts der hohen Bewertung./niw/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2024 / 13:52 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2024 / 13:57 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.