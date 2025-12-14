NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
14.12.2025 15:09:00
1 Reason I'm Never Selling Nvidia Stock
I think I might finally be ready to buy some Nvidia (NASDAQ: NVDA) stock. (I know, what took me so long, right?) Yet, the thing that's kept me from buying Nvidia for so long has finally changed. That's the reason I'm now considering making my first buy in years.And once I own it, I have no intention of selling.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
