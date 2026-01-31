AMD Aktie

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

31.01.2026 22:30:00

1 Reason to Buy Advanced Micro Devices Stock Right Now

1 Reason to Buy Advanced Micro Devices Stock Right Now

Shares of Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) have traded up 51% over the last six months, but the company is poised for accelerated growth over the next year. The artificial intelligence (AI) workloads in data centers are shifting from training to inference, where AI can instantly generate answers, images, and video from user input.AMD has designed its upcoming chips specifically for AI inference, which could drive significant growth for the company.
