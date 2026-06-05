Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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05.06.2026 04:00:00

2 Tech Stocks I Would Buy Before SpaceX

The SpaceX initial public offering (IPO) is finally happening next week, and the market can't get enough of it. The potential for space exploration is truly astounding, and investors are eager to capitalize on it.However, if you dig a little deeper, SpaceX might not be the best investment for most investors right now. It's losing money, and shares are likely to be very expensive when they start trading on the market.I would keep SpaceX on my watch list, which shouldn't be too hard, considering it's likely to take up a lot of airtime in the coming years. But if I wanted to buy a great tech stock today, I'd consider Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL) and Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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