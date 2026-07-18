Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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18.07.2026 13:00:02
Traders are increasingly betting against SpaceX just weeks after IPO
Shares of Elon Musk’s rockets and AI company have slipped below their listing price for the first timeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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