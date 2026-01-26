Assicurazioni Generali Aktie
WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
|
26.01.2026 12:41:42
26.01.2026 - 11:30
Cristiano Borean appointed Chairman of the European Insurance CFO ForumWeiter zum vollständigen Artikel bei Assicurazioni Generali S.p.A.
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|
17.12.25
|ANALYSE-FLASH: UBS dreht Generali von 'Sell' auf 'Buy' - Ziel 40 Euro (dpa-AFX)
|
22.09.25
|ROUNDUP/Unwetter in Italien: Deutsche Urlauberin vermisst (dpa-AFX)
|
22.09.25
|Unwetter in Italien: Viele Straßen überschwemmt (dpa-AFX)
Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|21.01.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Assicurazioni Generali Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Assicurazioni Generali S.p.A.
|33,26
|-0,45%