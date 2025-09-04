Assicurazioni Generali Aktie

32,87EUR 0,26EUR 0,80%
WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072

04.09.2025 12:28:58

Assicurazioni Generali Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Underweight" belassen. Die Ertragsdynamik im Bereich Sach- und Unfallversicherung lasse branchenweit nach, schrieb Claudia Gaspari am Mittwoch mit Blick auf Europas Assekuranzen. Gleichzeitig dürfte die Profitabilitätssteigerung ihren Höhepunkt erreicht haben. Insgesamt sieht die Expertin an allen Fronten - Bewertung, Ergebnisse und Kapitalmanagement - kaum noch Potenzial. Unter den Branchengrößen bleibt die Axa ihr Favorit./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 20:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Underweight
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
32,71 € 		Abst. Kursziel*:
-23,57%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
32,87 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-23,94%
Analyst Name::
Claudia Gaspari 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

