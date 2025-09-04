Assicurazioni Generali Aktie
|32,87EUR
|0,26EUR
|0,80%
WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
Assicurazioni Generali Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Underweight" belassen. Die Ertragsdynamik im Bereich Sach- und Unfallversicherung lasse branchenweit nach, schrieb Claudia Gaspari am Mittwoch mit Blick auf Europas Assekuranzen. Gleichzeitig dürfte die Profitabilitätssteigerung ihren Höhepunkt erreicht haben. Insgesamt sieht die Expertin an allen Fronten - Bewertung, Ergebnisse und Kapitalmanagement - kaum noch Potenzial. Unter den Branchengrößen bleibt die Axa ihr Favorit./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 20:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Underweight
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
25,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
32,71 €
|
Abst. Kursziel*:
-23,57%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
32,87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-23,94%
|
Analyst Name::
Claudia Gaspari
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.mehr Nachrichten
|
07.07.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Generali auf 'Overweight' und Ziel auf 37 Euro (dpa-AFX)
|
22.05.25
|Generali-Aktie dennoch schwächer: Generali verdient mehr im Tagesgeschäft (dpa-AFX)
|
13.03.25
|Generali-Aktie trotzdem schwächer: Starker Verdienst im Tagesgeschäft (dpa-AFX)