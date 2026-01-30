Assicurazioni Generali Aktie
|34,30EUR
|0,35EUR
|1,03%
WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
Assicurazioni Generali Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Generali von 27 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Claudia Gaspari ging am Donnerstag in ihrer Branchenanalyse zu europäischen Versichern auf die "Jagd nach Ergebnisdynamik". Aktuell lasse der Sektor sie vermissen, was zum bisher relativ schwachen Kursverlauf 2026 geführt habe. Ab dem zweiten Halbjahr dürfte es nach dem Solvency-II-Review wieder aufregender werden, so die Expertin. Zusätzliche 2 bis 3 Prozent der Marktkapitalisierung könnten dann frei werden für ergebniswirksame Maßnahmen. ASR Nederland rage mit der größten Chance heraus./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 01:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Underweight
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
33,84 €
|
Abst. Kursziel*:
-17,26%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
34,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18,37%
|
Analyst Name::
Claudia Gaspari
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|
17.12.25
|ANALYSE-FLASH: UBS dreht Generali von 'Sell' auf 'Buy' - Ziel 40 Euro (dpa-AFX)
|
22.09.25
|ROUNDUP/Unwetter in Italien: Deutsche Urlauberin vermisst (dpa-AFX)
|
22.09.25
|Unwetter in Italien: Viele Straßen überschwemmt (dpa-AFX)
Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|11:01
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Assicurazioni Generali Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Assicurazioni Generali Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Assicurazioni Generali Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.11.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.11.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|09.05.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.03.25
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Assicurazioni Generali S.p.A.
|34,29
|1,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:38
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|11:46
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|11:43
|Roche Buy
|UBS AG
|11:41
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:11
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|11:05
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|11:04
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|11:01
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|10:59
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|10:34
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|10:22
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|10:12
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|10:04
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|10:02
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|09:57
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:55
|ING Group Buy
|UBS AG
|09:54
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|09:50
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:49
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09:46
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|09:45
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|09:45
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|09:41
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:40
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:40
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:40
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|09:35
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:34
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|09:33
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|09:32
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|09:32
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|09:29
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:24
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|09:21
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|09:18
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:50
|adidas Buy
|Warburg Research
|08:23
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|08:17
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:05
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:03
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|07:44
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|07:44
|adidas Buy
|UBS AG