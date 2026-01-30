Assicurazioni Generali Aktie

34,30EUR 0,35EUR 1,03%
Assicurazioni Generali für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072

30.01.2026 11:01:35

Assicurazioni Generali Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Generali von 27 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Claudia Gaspari ging am Donnerstag in ihrer Branchenanalyse zu europäischen Versichern auf die "Jagd nach Ergebnisdynamik". Aktuell lasse der Sektor sie vermissen, was zum bisher relativ schwachen Kursverlauf 2026 geführt habe. Ab dem zweiten Halbjahr dürfte es nach dem Solvency-II-Review wieder aufregender werden, so die Expertin. Zusätzliche 2 bis 3 Prozent der Marktkapitalisierung könnten dann frei werden für ergebniswirksame Maßnahmen. ASR Nederland rage mit der größten Chance heraus./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 01:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Underweight
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
33,84 € 		Abst. Kursziel*:
-17,26%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
34,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-18,37%
Analyst Name::
Claudia Gaspari 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.

Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.

11:01 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
21.01.26 Assicurazioni Generali Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.01.26 Assicurazioni Generali Hold Deutsche Bank AG
17.12.25 Assicurazioni Generali Buy UBS AG
08.12.25 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Assicurazioni Generali S.p.A. 34,29 1,00% Assicurazioni Generali S.p.A.

Aktuelle Aktienanalysen

12:38 ABB Market-Perform Bernstein Research
11:46 Givaudan Neutral UBS AG
11:43 Roche Buy UBS AG
11:41 Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:11 Swiss Re Underweight Barclays Capital
11:05 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
11:04 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
11:01 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
10:59 AXA Overweight Barclays Capital
10:34 Schaeffler Neutral UBS AG
10:22 Allianz Underweight Barclays Capital
10:12 Deutsche Bank Buy UBS AG
10:04 Roche Overweight Barclays Capital
10:02 Givaudan Overweight Barclays Capital
09:57 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
09:55 ING Group Buy UBS AG
09:54 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
09:51 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
09:50 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:49 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
09:46 Hennes & Mauritz AB Hold Deutsche Bank AG
09:45 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
09:45 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
09:41 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
09:41 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
09:41 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
09:40 Hennes & Mauritz AB Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:40 STMicroelectronics Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:40 ABB Underweight Barclays Capital
09:35 Hennes & Mauritz AB Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:34 STMicroelectronics Buy UBS AG
09:33 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
09:32 Nemetschek Hold Deutsche Bank AG
09:32 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:31 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:30 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:29 ABB Kaufen DZ BANK
09:29 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:29 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:26 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:24 secunet Security Networks Buy Warburg Research
09:21 SAP Buy Deutsche Bank AG
09:18 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:50 adidas Buy Warburg Research
08:23 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
08:17 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:05 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
08:03 adidas Buy Deutsche Bank AG
07:44 SUSS MicroTec Buy UBS AG
07:44 adidas Buy UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

