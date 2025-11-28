Assicurazioni Generali Aktie

34,02EUR 0,05EUR 0,15%
Assicurazioni Generali für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072

28.11.2025 08:40:50

Assicurazioni Generali Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Generali von 36,10 auf 37,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Huttner hob am Donnerstagabend seine Schätzungen für Barmittelzuflüsse und Dividenden der Italiener an. Er ging damit auf die Präsentation Anfang Oktober sowie die Neunmonatszahlen ein. Die Bewertung der Aktien hält er für attraktiv./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 18:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Buy
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
37,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34,01 € 		Abst. Kursziel*:
10,26%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
34,02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,23%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Assicurazioni Generali S.p.A. 33,96 -0,03%

