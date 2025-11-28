Assicurazioni Generali Aktie
WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
Assicurazioni Generali Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Generali von 36,10 auf 37,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Huttner hob am Donnerstagabend seine Schätzungen für Barmittelzuflüsse und Dividenden der Italiener an. Er ging damit auf die Präsentation Anfang Oktober sowie die Neunmonatszahlen ein. Die Bewertung der Aktien hält er für attraktiv./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 18:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
