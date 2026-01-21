Assicurazioni Generali Aktie

34,00EUR -0,04EUR -0,12%
Assicurazioni Generali für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072

21.01.2026 07:22:49

Assicurazioni Generali Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Generali von 34,40 auf 36,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kursentwicklung von Europas Versicherern habe sich zuletzt verlangsamt, schrieb Andrew Baker in seinem Branchenkommentar vom Mittwoch. Die Bewertungen lägen inzwischen historisch gesehen eher am oberen Ende. Zudem trübten sich die Aussichten für das Schaden/Unfall-Geschäft (P&C) ein. Baker verschob zudem die Bewertungsbasis seiner Kursziele weiter in die Zukunft. Bei Generali führt dies zu einem Anstieg./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Neutral
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
36,30 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
34,01 € 		Abst. Kursziel*:
6,73%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
34,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,76%
Analyst Name::
Andrew Baker 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:22 Assicurazioni Generali Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.01.26 Assicurazioni Generali Hold Deutsche Bank AG
17.12.25 Assicurazioni Generali Buy UBS AG
08.12.25 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
