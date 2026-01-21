Assicurazioni Generali Aktie
|34,00EUR
|-0,04EUR
|-0,12%
WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
Assicurazioni Generali Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Generali von 34,40 auf 36,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kursentwicklung von Europas Versicherern habe sich zuletzt verlangsamt, schrieb Andrew Baker in seinem Branchenkommentar vom Mittwoch. Die Bewertungen lägen inzwischen historisch gesehen eher am oberen Ende. Zudem trübten sich die Aussichten für das Schaden/Unfall-Geschäft (P&C) ein. Baker verschob zudem die Bewertungsbasis seiner Kursziele weiter in die Zukunft. Bei Generali führt dies zu einem Anstieg./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Neutral
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
36,30 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
34,01 €
|
Abst. Kursziel*:
6,73%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
34,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,76%
|
Analyst Name::
Andrew Baker
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|
17.12.25
|ANALYSE-FLASH: UBS dreht Generali von 'Sell' auf 'Buy' - Ziel 40 Euro (dpa-AFX)
|
22.09.25
|ROUNDUP/Unwetter in Italien: Deutsche Urlauberin vermisst (dpa-AFX)
|
22.09.25
|Unwetter in Italien: Viele Straßen überschwemmt (dpa-AFX)
Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|07:22
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Assicurazioni Generali Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:22
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Assicurazioni Generali Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Assicurazioni Generali Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.11.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.11.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|07.08.25
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|07:22
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|09.05.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.03.25
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Assicurazioni Generali S.p.A.
|34,06
|0,06%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:20
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:48
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|07:47
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:45
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|07:36
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|07:33
|Iberdrola Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|07:25
|Enel Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:23
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:22
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:22
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:20
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:15
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:09
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:05
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|06:29
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:11
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Boeing Buy
|UBS AG
|20.01.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|20.01.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|20.01.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets